شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 91.54 دولار لبرنت و83.76دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 91.54دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى، 83.76 دولار للبرميل.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي وضخه في السوق الأمريكية، مشيراً إلى أنه يتم إنتاج 12 مليون برميل من النفط يومياً في البلاد.

وأضاف بايدن: "مستعدون لعمليات إفراج إضافية من المخزون الاستراتيجي"، مؤكداً أن واشنطن تعمل على تحقيق الاستقرار في أسواق النفط

أكد المستشار النمساوى كارل نيهامر، في تعليقه على مقترحات المفوضية الأوروبية لتحديد سقف أسعار الغاز الروسي، أنه من الأفضل الحصول على غاز باهظ الثمن، من عدمه، بحسب "روسيا اليوم".

وقال نيهامر: "هناك مقترحات من المفوضية الأوروبية في اتجاه تحديد سقف للأسعار، سقف الأسعار في حد ذاته هو مقياس صحيح، لكن لا ينبغي أن تؤدي سقف الأسعار إلى انخفاض في العرض، لذلك يقول الذين يطبقونها إنه لأمر جيد إذا لم تكن أوروبا من عليها أن تدفع، وأنهم سيبيعون الغاز إلى آسيا، المشكلة الحقيقية هي عدم وجود غاز على الإطلاق، من الأفضل أن يكون لديك غاز باهظ الثمن على ألا يكون لديك شيء".

وبحسب المستشار، فإن القمة "يجب أن ترسل إشارة قوية رغم التناقضات بين الدول المشاركة، بأن مباحثات الغاز ستكون مكثفة".