شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 1108 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب اليوم الجمعة تراجعا محدودا بحوالى 2 جنيه بعد أن سجلت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا عند مستوي 1110 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر على مدار يومين، لتعاود أسعار الذهب التراجع مرة أخري إلي مستويات 1108 جنيهات.

السوق المحلي للذهب شهد عدة تغيرات منذ مطلع هذا الأسبوع لتسجل الأسعار تذبذبا واضحا بين الصعود والهبوط بسبب عوامل العرض والطلب وكذلك التغيرات التي تشهدها أسعار أونصة الذهب في البورصة العالمية.





أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 948 جنيها.

عيار 21 سجل 1108 جنيهات.

عيار 24 سجل 1268 جنيها.

الجنيه الذهب 8864 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب الجمعة 21 أكتوبر وتتجه صوب ثاني تراجع أسبوعي مع اقتراب العائد على سندات الخزانة الأميركية من أعلى مستوى في سنوات، في أعقاب بيانات قوية لسوق العمل وتصريحات بخصوص تشديد السياسة النقدية من مسؤولي الفدرالي الأميركي وهو ما قوض شهية الإقبال على المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 01:18 بتوقيت جرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1627.20 دولار للأونصة، وانخفض 0.8% هذا الأسبوع.وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1630.10 دولار للأونصة.