شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: شركة أسترالية مهتمة بالاستثمار فى التعدين والهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من شركة فورتيسكو الأسترالية، ضم كلا من جولى شاتلوورث، ومعتز قنديل رئيس الشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس محمد شكرى المدير الإقليمى للشركة فى مصر.

وخلال اللقاء، أبدى وفد الشركة الأسترالية، اهتمامها بالاستثمار فى مصر فى مجالى التعدين وإنتاج الهيدروجين الأخضر كطاقة نظيفة، لافتة إلى اهتمامها بشكل خاص بالاستثمار فى الخامات المعدنية اللازمة لمشروعات الطاقة النظيفة ولاسيما خام السيلكا عالى الجودة لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية وخامات الحديد والنحاس والعناصر الأرضية النادرة.

ومن جانبه، أكد المهندس طارق الملا، على استراتيجية الوزارة فى تشجيع وزيادة الاستثمار فى مجال التعدين وخاصة المعادن الأساسية لمشروعات الطاقة النظيفة والتوسع فى الشراكة مع شركات عالمية كبرى تمثل إضافة لقطاع التعدين المصري، علاوة على خبراتها فى مجال الهيدروجين الأخضر الذى تشجع الدولة إبرام شراكات مع الشركات العالمية المتخصصة لتوفير وتنويع مصادر طاقة مستدامة.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على ارسال خبراء الشركة إلى مصر للتعرف على الفرص والامكانيات فى قطاع التعدين.

حضر اللقاء المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، والجيولوجى خالد الششتاوى رئيس هيئة الثروة المعدنية.