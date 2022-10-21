شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مستثمرى المشروعات الصغيرة: مبادرة "ابدأ" بوابة العبور لفرص الاستثمار محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مبادرة ابدأ التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تشكل بوابة مرور للاستثمارات التي تبحث عن دخول السوق المصرية، لما تتمتع به تلك المبادرة من اهتمام للدولة.

وأضاف علاء السقطي، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن أهم ما تحمله مبادرة ابدأ هو ما يمكن أن تقدمه تلك المبادرة من رؤية الفرص الاستثمارية الصناعية ودعمها إجرائيا وتمويليا، مشيرا إلى أن الدعم الإجرائي هو أكبر داعم من الممكن أن تحصل عليه الفرص الاستثمارية لتتحقق على أرض الواقع.

وأعتبر علاء السقطى، أن مصر أصبحت مؤهلة من حيث جودة الأصول التي أصبحت لديها حاليا مثل الأراضي والبنية الأساسية اللازمة للمشروعات، ويبقى الدعم الإجرائي اللازم لبدء العمل في المشروعات الاستثمارية على أرض الواقع، وهو ما يفتح الباب لتوفير مزيدا من فرص العمل للشباب، وأيضا مساهمة النشاط الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وجرى إطلاق مبادرة "ابدأ"، لتوطين الصناعة المصرية بناءً على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية، بما يضمن استدامة المبادرة، وانطلاقا من كون الصناعة المحرك الرئيس لتحقيق التنمية الاقتصادية، ونظرا لأهمية الصناعة في تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد.

وتهدف المبادرة لإضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة.