شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد والتعمير: إنجاز أغلب مشروعات حياة كريمة بنسبة 100‎‎% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركات قطاع الأعمال ‏العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ،التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العمل على قدم وساق في مشروعات المبادرة الرئيسية حياة كريمة ،سواء في الصعيد وفي محافظات الوجه البحري ،حيث تضع الشركة القابضة، برئاسة المهندس هشام أبو العطا أولوية أولى لإنجاز كافة مشروعات المبادرة الرئيسية حياة كريمة، وذلك بتكلفة 20 مليار جنيه قيمة المشروعات المسندة للشركات التابعة‬.

‏كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن اغلب مشروعات المبادرة الرئاسية ،التي تنفذها الشركات التابعة انتهت بنسبة 100‎%‎ وبالفعل تم تسليمها ،بل ويتم الاستفادة منها فعليا في القرى المحرومة ،سواء شبكات كهرباء ،أو خطوط صرف صحي ، او شبكات مياه ، بالإضافة إلى المراكز الخدمية والمراكز الصحية و مراكز الشباب والمباني الخدمية التي أنجزتها الشركات.

‏وتعمل شركات القابضة للتشييد في تنفيذ مرافق القرى المحرومة في العديد من المحافظات ،منها محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا ،و سوهاج وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى عدد من محافظات الوجه البحري منها المنوفية والبحيرة والإسكندرية والغربية والدقهلية والإسماعيلية والشرقية.