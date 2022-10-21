شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مشروعاً فائزا فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بعد التصفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم 6281 مشروعا للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ضمن الفئات الستة للمبادرة، تبعها عقد لجان في كل محافظة مع وجود خبراء وممثلين من الوزارات والمجلس القومي للمرأة.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط، أن مؤتمرا ستشهد فعالياته استعراض الـ162 مشروع الفائزين من المحافظات إلى جانب إعلان الـ18 مشروع الفائزين في التصفيات النهائية والممثلين سيعقد ضمن مؤتمر المناخ COP27.

وقامت كل محافظة بإرسال المشروعات الستة الناجحة، ومنها " مشروع سفير المحافظة" وهو المشروع الذي يعتبره كل محافظ أفضل المشروعات الستة المقدمة، موضحًا أنه تم تقديم 162 مشروعا والذي يتم اعتبارهم كلهم فائزين، لتدخل بعدها المشروعات في مرحلة التصفية، حيث قامت اللجنة التحضيرية بتصفية المشروعات إلى 50.

وقد تمت الاستعانة بلجنة دولية ذات خبرات متعددة ضمت العديد من الفئات من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الغذاء العالمي، منظمة الأغذية والزراعة FAO ، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وسفير اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، إلى جانب مشاركة هيئة البورصة المصرية، اتحاد الصناعات، المجلس الأعلى للجامعات، اتحاد البنوك.

ومن المقرر استعراض المشروعات خلال المؤتمر وتكريم الـ 27 مشروع الملقب بالمشروع السفير بكل محافظة لتقدير المحافظات على مشاركتها، بجانب عقد معرضًا يشارك به عددًا من الهيئات الدولية والمستثمرين، وسيتم مشاركة المشروعات الفائزة في COP27 ، ومن المقرر الحصول على فرصة مشاركة المشروعات ضمن أكثر خمسة أيام اهمية بأجندة أعمال مؤتمر COP27، حيث سيتم عرض من 2 إلى 3 مشروعات من إجمالي المشروعات الناجحة على مدار تلك الأيام.