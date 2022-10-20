بيان جديد من التموين بشأن أسعار الفينو والخبز السياحي

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بانشاء غرفة عمليات مركزية برئاسة أحمد مهدي - مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع.
وشملت توجيهات الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع بمتابعة ما يصرف يومياً من دقيق لمخابز انتاج الخبز الحر والفينو والتزامها بالاسعار والاوزان المقررة طبقا للتوجيه الوزاري الذي ينص ان يكون وزن الخبز الحر 75 جرام ليباع بواحد جنيه، والفينو وزن 40 جرام ب 75 قرش، ووزن 60 جرام بجنيه واحد، والتزام اصحاب تلك المخابز بالاعلان عن الاوزان والأسعار على باب المخبز مباشرة.
وصرح أحمد مهدي، أن وزير التموين قد وجه ايضاً بمتابعة استلام المطاحن انتاج 72% كميات الدقيق او الاقماح المطلوبة بالاسعار المقررة لذلك لصرفها الى مصانع المكرونة التي تصرف انتاجها للمنظومة التموينية، وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية منعقدة طوال الايام وتتابع الامر لحظة بلحظة مع المطاحن ومديريات التموين للتاكد من التزام الكل بالتوجيهات الوزارية في هذا الشأن.
وأضاف ان المديريات والاجهزة الرقابية التابعة للوزارة وجهاز حماية المستهلك سوف يقومون بتسيير حملات يومية لمتابعة الالتزام المخابز الحرة بالاسعار والأوزان مشدداً ان من يخالف ذلك سوف يتعرض لغرامه 10,000 جنيه.