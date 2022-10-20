شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات الخليج بجلسة ختام الأسبوع باستثناء تراجع الأسهم البحرينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.03% خاسرًا 0.53 نقطة ليغلق عند مستوى 1866.64 نقطة.

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.43% رابحًا 168.58 نقطة ليغلق عند مستوى 11963.68 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.95% خاسرًا 184.95 نقطة ليغلق عند مستوى 19746.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 140.5 مليون سهم بقيمة 5.7 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.91%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.52%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2.18%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.81%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.6%، فيما تراجع قطاعي إنتاج الأغذية، والأدوية بنسبة 1.67%، 0.18%، على التوالي.

وقفز 126 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسمنت السعودية" بنسبة 5.66%، ثم سهم "العمران" بنسبة 5.36%، ثم سهم "مبكو" بنسبة 4.88%، وتراجع 73 سهمًا على رأسها سهم "المراعي" بنسبة 3.11%، ثم سهم "الآمار" بنسبة 2.11%، ثم سهم "السعودي الألماني الصحية" بنسبة 2.10%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 601.4 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.28% رابحًا 9.77 نقطة ليغلق عند مستوى 3398.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 176.8 مليون سهم محققة ما قيمته 251.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 5956 صفقة لعدد 34 سهمًا.

وقفزت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 1.50%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.45%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.4%، ثم قطاعي العقارات، والنقل بنسبة 0.12%، 0.11%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.09%، فيما تراجعت قطاعات التأمين، والسلع، والاتصالات بنسبة 0.96%، 0.4%، 0.34%، على التوالي.

وزاد 11 سهمًا على رأسها شركة ديار للتطوير بنسبة 5.40%، ثم سهم شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول-الشريحة (ب) –ذات العائد الموزع بنسبة 2.48%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها شركة بي إتش أم كابيتال للخدمات المالية بنسبة 7.50%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتامين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.88%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13 مليون ورقة بقيمة 80.2 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.668% رابحًا 67.09 نقطة ليغلق عند مستوى 10115.96 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.224 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 240.7 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 13.1 ألف صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها التقديري للمستهلك بنسبة 3.65%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.83%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.72%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.94%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.52%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.39%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.15%.

وارتفع 22 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة دار التأمين" بنسبة 13.64%، ثم سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 12.63%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 4.33%، وتراجع 27 سهمًا على رأسها سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 6.25%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 4.44%، ثم سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 3.74%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 329.2 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.52% رابحًا 108.39 نقطة ليغلق عند مستوى 7246.75 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.57% رابحًا 125.66 نقطة ليغلق عند مستوى 8119.48 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.30% رابحًا 69.36 نقطة ليغلق عند مستوى 5411.90 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.45% رابحًا 79.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5603.40 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 222.8 مليون سهم بقيمة 65.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13187 صفقة، وصعد 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 3.55%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.40%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.55%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.22%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.02%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.79%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية، والمنافع بنسبة 0.53%، 0.52%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.93%.





بورصة البحرين

فيما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.03% خاسرًا 0.53 نقطة ليغلق عند مستوى 1866.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.2 مليون سهم بقيمة 310.6 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 13.87% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.63%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 13.78% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.29%.

فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 19% مدفوعًا بسهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.47%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 3.93% مدفوعًا بصعود سهمي بيت التمويل الكويتي، بنك البحرين والكويت بنسبة 2.36%، 0.42%، على التوالي، وصعد سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.78%.