شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "بنية": زيادة مساحة مصنع كابلات الألياف الضوئية فى السخنة لـ 60ألف متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية، إن المجموعة قررت زيادة مساحة الأرض الصناعية المخصصة لإنشاء مصنع لإنتاج كابلات الألياف الضوئية بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع في منطقة العين السخنة، لتصبح 60 ألف متر مربع بدلًا من 40 ألف متر مربع، وذلك لاستيعاب توسعات المصنع خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن هناك تقدما كبيرا في نسب تنفيذ المصنع سواء على مستوى الإنشاءات والتي بلغت 90%، وتوريدات المعدات والماكينات وبلغت 85%، والنسبة المتبقية في الطريق، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المصنع بالكامل، وبدء التشغيل التجريبي مع نهاية العام الجاري.

أوضح "مكي"، سبب إنشاء مصنع إنتاج كابلات الألياف الضوئية في مصر، والذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، أن إنشاء المصنع جاء لتلبية الطلب المرتفع على كابلات الألياف الضوئية محليًا لاستيعاب الطلب المتزايد على خدمات نقل البيانات، عقب جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن المجموعة قررت ضخ استثمارات جديدة بالتزامن مع الجائحة، رغم التحديات الاقتصادية وقتها، إلا أنها نجحت في إقناع شركات عالمية كبرى للاستثمار في مصر وإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الكابلات.

قال "مكي"، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس، بمناسبة انتقال مجموعة بنية لمقر إداري جديد، إن الشركة قررت الانتقال لمقر جديد ذكي ومستدام ليتناسب مع توجهات الشركة بضخ استثمارات جديدة، وتوسعات الشركة في أنشطة متنوعة، حيث تمتلك الشركة 3 مقرات مختلفة في مصر بين مقر في منطقة التجمع الخامس، وآخر بمنطقة مساكن شيراتون، والثالث بمدينة العين السخنة بجوار مصنع الشركة بالمنطقة الصناعية.