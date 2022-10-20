شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعنى استمرار الدولار فى الارتفاع لسوق الأسهم والمستثمرين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط كل التقلبات الشديدة في 2022، هناك شيء واحد لا يزال بإمكان المستثمرين الاعتماد عليه وهو ارتفاع الدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر ICE بالدولار الأمريكي DXY، اليوم بنسبة -0.11٪ ، والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى ، بنسبة 0.7٪ يوم الأربعاء، حيث استمر الدولار في سحق نظرائه الرئيسيين مثل الين USDJPY ، 0.05٪ والجنيه الاسترليني GBPUSD ، 0.11٪، بينما تحدث الخراب بشكل عام في جميع أنحاء العالم.

ويأتي هذا في وقت تتراجع فيه مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة DJIA ، -0.33٪ SPX ، -0.67٪ COMP ، -8.76٪ بشكل أعمق في خسائر نسبية من رقمين هذا العام، كما كانت السندات الحكومية العالمية عالقة في واحدة من أكبر هبوط لها، من أي وقت مضى ، وحتى الذهب كان عامًا متقلبًا بالنسبة له.

ولفهم سبب تفوق الدولار على الأصول الأخرى كثيرًا، حتى عندما تشير التوقعات إلى يقين بنسبة 100٪ بحدوث ركود في الولايات المتحدة في الاثني عشر شهرًا القادم ، لابد من معرفة بعض الحقائق، حبت تقرير لموقع ماركت ووتش:

يتم تداول العملات دائمًا تبعا لما يحدث في أي مكان في العالم، وفي الوقت الحالي، يعد الارتفاع السريع في أسعار الفائدة الأمريكية مقارنة بالدول الأخرى السبب الرئيسي وراء ارتفاع قيمة الدولار، وفنيا، يُعرف هذا باسم فرق سعر الفائدة، أو الاختلاف في السياسة النقدية بين البنوك المركزية.

ويقف الاحتياطي الفيدرالي حازمًا في جهوده لخفض التضخم مع استمرار الزيادات الحادة في الأسعار، خاصة بعد أن سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع أكثر من المتوقع في سبتمبر بنسبة 8.2٪ على أساس سنوي، في غضون ذلك ، تواجه أوروبا - التي أبلغت عن معدل تضخم سنوي 9.9٪ لشهر سبتمبر يوم الأربعاء - أزمة طاقة تضع البنك المركزي الأوروبي، وفقًا لصندوق النقد الدولي، على مسار ضحل فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وفي آسيا، مكن التضخم الذي لا يزال منخفضًا في اليابان والصين البنوك المركزية هناك من مقاومة اتجاه التضييق العالمي.

وفي جميع أنحاء العالم، يؤدي هذا الفارق في أسعار الفائدة إلى إضعاف مجموعة من العملات مقابل الدولار.

كانت قوة الدولار كبيرة لدرجة أنها أثارت تساؤلات حول ما إذا كان هناك حاجة للتدخل على غرار اتفاق بلازا لعام 1985، على الرغم من أن المحللين يشكون في أن جهودًا منسقة للسيطرة على الدولار ستحدث، أحد الأسباب الرئيسية هو أن الدولار القوي يساعد في كبح جماح التضخم محليًا، عن طريق تقليل تكلفة الواردات، وبالتالي يساعد الاحتياطي الفيدرالي على أداء وظيفته إلى حد ما.

يذكر أن اتفاقية بلازا هي اتفاقية وقعها مجموعة مكونة من أقوى خمسة اقتصادات في العالم حينها، هي اليابان وفرنسا وألمانيا الغربية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فى فندق بلازا أكورد Accord Plaza بمدينة نيويورك، لخفض سعر الدولار، بعدما شهد ارتفاعا كبيرا وأضر بباقي العملات وسميت اتفاقية بلازا في 22 سبتمبر 1985 .

قال توم ناكامورا ، مدير المحفظة واستراتيجي العملات في AGF Investments في تورنتو ، التي أدارت 38.4 مليار دولار كندي (27.8 مليار دولار): "النضال الآن هو السرعة التي حدثت بها قوة الدولار هذه، حيث يمكن أن تصبح شديدة وإشكالية".

مثل هذه الخطوة القوية يمكن أن تؤدي إلى أزمة سيولة أو ائتمان حيث تحاول الشركات في البلدان الأخرى الوفاء بالتزاماتها المقومة بالدولار، لا أعتقد أنه وصل إلى هذه النقطة بعد، لكن السرعة أمر مهم، سواء كان ذلك في سوق الصرف الأجنبي أو أسعار الفائدة ، نظرًا لوجود عملية تعديل، فكلما حدث ذلك بشكل أسرع، قل احتمال أن تتكيف الاقتصادات حول العالم معه وتستوعبه بسلاسة.

وهناك عدد من الطرق للحكم على أداء الدولار ومن أكثرها شيوعًا استخدام مؤشر الدولار الأمريكي ICE ، والذي يتم حسابه كل 15 ثانية تقريبًا من موجز الأسعار الفورية للعملات المختلفة، يتم وزن ست عملات - اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والكرونا السويدية والفرنك السويسري - مقابل الدولار للتوصل إلى حساب حول أداء العملة الأمريكية.

ارتفع المؤشر بنسبة 18٪ تقريبًا في عام 2022 وتم تداوله بنسبة 1.6٪ فقط دون أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين تم تسجيله في أواخر سبتمبر ، وفقًا لـ FactSet.

ومن المثير للاهتمام أن خام برنت هو الأصل الوحيد هذا العام الذي تمكن من تجاوز مؤشر الدولار الأمريكي، وفقًا للأرقام التي قدمها يوم الاثنين معهد بلاك روك للاستثمار، الذراع البحثية لأكبر مدير مالي في العالم.