شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 93.17 دولار لبرنت و86.84 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 93.17 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.84 دولار للبرميل.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي وضخه في السوق الأمريكية، مشيراً إلى أنه يتم إنتاج 12 مليون برميل من النفط يومياً في البلاد.

وأضاف بايدن: "مستعدون لعمليات إفراج إضافية من المخزون الاستراتيجي"، مؤكداً أن واشنطن تعمل على تحقيق الاستقرار في أسواق النفط.

وعلق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، على قرار مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج النفط، قائلا: "نعول على حكمة السعودية وقيادتها ودورها في استقرار النظام الاقتصادي العالمي".

وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية إن ميقاتي التقى السفير السعودي ببيروت، وليد البخاري، وجرى خلال اللقاء التطرق إلى "ردود الفعل على قرار منظمة أوبك+ بخفض انتاج النفط وما انتجه من تجاذبات".