شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس والتي تسجل استقرارا ملحوظا عند مستوي 1110 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين شهد السوق المحلي للذهب عدة تغيرات كبيرة على مدار الأيام الماضية لتسجل الأسعار تذبذب واضح بين الصعود والهبوط.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 950 جنيها.

عيار 21 سجل 1110 جنيهات.

عيار 24 سجل 1270 جنيها.

الجنيه الذهب 8810 جنيهات.

عالمياً تراجع الذهب أمس مع اكتساب الدولار بعض القوة، في حين ضغط التزام الفدرالي الأميركي بتشديد سياسته النقدية أيضا على جاذبية المعدن الثمين الذي لا يدر عائدا.

وبحلول الساعة 0317 بتوقيت جرينتش أمس، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1650.02 دولار للأونصة في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1654.80 دولار، وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، بعد أن نزل إلى أدنى مستوى له منذ السادس من أكتوبر تشرين الأول الثلاثاء 18 أكتوبر.