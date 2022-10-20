شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن الشيراتون و16 منطقة بالقاهرة السبت لمدة 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (الشيراتون بالكامل – الملتقى العربى – الكلية الحربية –طريق السويس – الرقابة الادارية – ارض الجولف التابعة لمدينة نصر – مساكن رامو – مساكن الامداد والتموين – رابعة الاستثمارى – اسكان التوفيق – سيتى ستارز – الحى العاشر – المنطقة العاشرة – حى الواحة – صقر قريش – شارع الشعراوى ومتفرعاته – مدينة الامل (عزبة الهجانة سابقا ))، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 -10-2022 الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، نظراً لأعمال تغير محبس قطر 1000مم برافع الشيراتون.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المشار إليها، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125 .