شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة وسط تداولات تجاوزت نصف مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت نصف مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 10217 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1944 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 12555 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 4175 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 2220 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 3174 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 3692 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهما؛ العبور للاستثمار العقارى، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، والمتحدة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، وأوراسكوم المالية القابضة، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، والسويدي إليكتريك، شراء الأولى 500 ألف سهم خلال جلسة أمس الأربعاء، وشراء الثانية 553.8 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.82%، وشراء الثالثة 50 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.33%، وشراء الرابعة 1.7 مليون سهم، تمثل نسبة 0.06% من أسهم الشركة، وشراء الخامسة 3 ملايين سهم، وشراء السادسة 200 ألف سهم، وشراء السابعة 264.6 ألف سهم، تمثل نسبة 0.12% من رأسمال الشركة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، الشرقية-إيسترن كومباني، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، العربية لإدارة وتطوير الأصول، رواد السياحة-رواد 5 آلاف سهم، 324 سهم، 10.2 ألف سهم، 500 ألف سهم، 323 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 5.6 مليون سهم، 272.9 ألف سهم، 3.8 مليون سهم، 700 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بنك البركة مصر، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 87 ألف سهم، 24.5 ألف سهم، 529.1 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 720.5 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 24 ألف سهم.

في سياق منفصل قالت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب)، إن مجلس إدارة وافق على نتائج الأعمال العام المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، وحققت إيرادات 28.8 مليون جنيه مقابل 20.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 6.72%، وحققت الشركة خسائر 16.8 مليون جنيه مقارنة مع 11.5 مليون جنيه بنسبة نمو 46.67%.