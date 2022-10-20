شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تعتمد ممثلا جديدا للحكومة بمجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الأربعاء، حيث قرر اعتماد الموازنة للشركة وشركاتها المتكاملة تشغيليًا لعام 2023 متضمنة نمو إجمالي الإيرادات بنسبة ثنائية منخفضة، وهامش ربح قبل الفوائد الضرائب والإهلاكات والاستهلاكات من منتصف إلى أواخر الثلاثينيات، ومعدل إنفاق رأسمالي من إجمالي إيرادان نشاط الشركة في أوائل العشرينات، ومعدل تدفق نقدي حر من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في منتصف العشرينات، كما اعتمد المجلس تعيين هاني أحمد السمرة عضوًا ممثلًا للحكومة بمجلس الإدارة.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن موازنة الشركة لعام 2023 تعكس رؤيتنا الإيجابية على الرغم من التحديات التي يواجها العالم، حيث نثق أن استراتيجية الشركة المعتمدة نمو خدمات البيانات التحتية المتطورة للشركة، وأخيرًا جهود ترشيد النفقات التشغيلية والرأسمالية ستؤدي إلى مزيد من النمو والازدهار مستقبلًا.

وتوقع "حامد"، أن تستمر إيرادات خدمات البيانات المحرك الرئيسي لنمو إيرادات الشركة من خلال الطلب المتزايد عليها محليًا ودوليًا اعتمادًا على شبكاتنا المتطورة ومراكز البيانات ذات المستوى العالمي، مما سيضع الشركة بما لا يدع مجالا للشك في موضع الريادة في ظل سعيها نحو أن تصبح أهم محور رقمي لحركة البيانات في المنطقة على مستوى المؤشرات التشغيلية.

وأضاف كما نسعى لزيادة قاعدة عملائنا من خلال تقديم العديد من الخدمات المطورة التي توائم احتياجات العملاء، وبالرغم من التحديات العالمية الحالية ومنها على سبيل الذكر لا الحصر التضخم والمشاكل المتعلقة بسلاسل الإمداد عالمياً، إلا أنه يتوقع تحقيق المزيد من الترشيد في النفقات من خلال انخفاض تكلفة تقديم خدمات المحمول (نتيجة الاتفاقية الجديدة الخاصة بالتجوال المحلي) وكذلك تطبيق أساليب تخفيض تكلفة الدين والمدعومة بالتدفقات النقدية الأجنبية من إيرادات الشركة.

وتابع إضافة الي ذلك نسعى لتطوير خدماتنا المقدمة وزيادة معدلات استخدامها عن طريق تحسين تجربة العملاء من خلال تحديث النظم والمنتجات المقدمة لتحقيق التواصل السلس والفعال عبر جميع نقاط الاتصال مع العملاء، وبهذا من المتوقع أن تحقق الاستراتيجية العامة للشركة نمو في المؤشرات الربحية ترامنًا مع وضوح الرؤية فيما يخص عائد الاستثمار من شركة فودافون مصر وانعكاس ذلك الخطوات على زيادة التدفقات النقدية التشغيلية وتعظيم عوائد الاستثمار لمساهمي الشركة.