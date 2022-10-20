شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو الإسكان يستقبلون وفد وزارة الشئون البلدية والقروية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، خلال أسبوع واحد، الوفد الثاني من مسئولى وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، لاستكمال عرض التجربة العمرانية المصرية، بمختلف مجالاتها.

وأوضح محمد عصام الدين رمضان، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار سلسلة من اللقاءات مع أشقائنا مسئولى وكوادر وقيادات وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، لاستكمال عرض تفاصيل التجربة العمرانية المصرية، بتفاصيلها الغنية فى مختلف مجالات العمران، سواء في إنشاء المدن الجديدة، أو تطوير العمران القائم، أو توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها، كما تم تنظيم جولات ميدانية للوفد السعودي بالمشروعات القومية، التى تم ويجرى تنفيذها.

وأكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن وزارة الإسكان ترحب بأشقائنا من وزارة الإسكان السعودية، وتمدهم بكل الخبرات والتجارب الناجحة، التى حققتها الوزارة وما زالت، فى تقديم عمران عصرى وحديث، يحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، ويعمل كوعاء للتنمية، ويساهم فى فتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري، وتوفير الفرص الاستثمارية، وفرص العمل.

ومن جانبهم، تقدم أعضاء الوفد الثانى من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودية، بالشكر لوزارة الإسكان المصرية، لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، وهى تجربة غنية بتفاصيلها، مبهرة فى نجاحها وتحديها للصعاب، وتحقيقها لكم ضخم من المشروعات المتنوعة فى زمن قياسي، متمنين الاستفادة من تلك التجربة في تنفيذ خططهم العمرانية بالمملكة العربية السعودية، ومؤكدين أن تلك الجولة، لن تكون آخر جولاتهم، ومن المقرر قدوم وفود أخرى للاطلاع على التجربة المصرية.