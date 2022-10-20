شكرا لقرائتكم خبر عن 121 مليون دولار واردات مصر من البن خلال 7 أشهر عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع ملحوظ فى واردات مصر البن منذ بداية العام الجاري 2022 وحتى الآن، وذلك مقارنة بالعام الماضى 2021.

وقالت بيانات الجهاز، إن القيمة الإجمالية للواردات المصرية من البن "غير محمص- غير منزوع الكافيين"، بلغت نحو 121 مليون و175 ألف دولار، مقابل 81 مليون و54 ألف دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2021، بزيادة بلغت نحو 40 مليون و121 ألف دولار.

وأضافت بيانات الجهاز، أن واردات البن شهدت ارتفاعا على فترات مختلفة منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت قيمتها في شهر يوليو الماضي فقط نحو 10 ملايين و655 ألف دولار، بينما كانت نحو 7 ملايين دولار فى نفس الشهر بعام 2021، بزيادة بلغت نحو 3 ملايين و654 ألف دولار.

وتعتبر واردات البن أحد أهم السلع على قائمة الواردات المصرية من السلع الزراعية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية في شهر يوليو الماضي نحو 360 مليون و623 ألف دولار، مقابل 621 مليون و985 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 261 مليون و362 ألف دولار.

وإجمالا تراجعت قيمة الواردات المصرية بنسبة بلغت 14.8٪، فى شهر يوليو الماضي، حيث بلغت نحو 5.81 مليار دولار، مقابل 6.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 13.3٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 24.1٪، البترول الخام بنسبة 40٪، فول صويا بنسبة 33.5٪.