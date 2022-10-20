الأراضي السكنية ترفع مؤشر أسعار العقارات 1.5% بالربع الثالث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع مؤشر أسعار العقارات للربع الثالث 2022 بنسبة 1.5%، مدفوعا بارتفاع أسعار الأراضي السكنية.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أمس، أن نتائج نشرت الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث من عام 2022 أظهرت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثالث بنسبة 1.5%، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي الربع الثالث 2021، فيما عزت هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.5 %.

وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثالث هذا العام مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي فقد سجل القطاع السكني ارتفاعا بنسبة 2.5%، متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.6%، وذلك على أساس سنوي، مبينة أن نظرا لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

وذكرت أنه من بين العقارات السكنية الأخرى ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 0.2% والشقق بنسبة 1.0%، في المقابل انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.7%، في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.

سجل القطاع التجاري انخفاضا، حيث بلغت نسبته 0.4% متأثرا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.4%، وانخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.5%، في حين ارتفعت أسعار المراكز التجارية بنسبة 0.2% ومن ناحية أخرى استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.

وسجل القطاع الزراعي انخفاضا بنسبة 0.6% متأثرا بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.6%.

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مؤشر أسعار العقارات للربع الثالث 2022:

التغير السنوي (مقارنة بالربع الثالث 2021) + 1.5%

التغير الربعي (مقارنة بالربع الثاني 2022) + 0.3%

مؤشرات القطاعات الرئيسة:







القطاع السكني + 2.5%



القطاع التجاري - 0.4%



القطاع الزراعي - 0.6%



مؤشرات القطاع السكني:





الأراضي + 2.6%



الفلل + 0.2%



الشقق + 1.0%



البيوت - 0.7%



العمائر لم تسجل أي تغيير

مؤشرات القطاع التجاري: