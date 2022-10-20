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واستهدف البرنامج مستفيدي البنك من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، والعمل الحر، ورواد الأعمال، ومديري ريادة الأعمال في الجامعات، وحاضنات الإنتاج، لتطوير مرشدي الأعمال وإكسابهم مهارات متخصصة؛ ليكونوا قادرين على تقديم خدمات الإرشاد عمليا؛ للإسهام في رفع أداء أصحاب المشروعات لتحقيق نمو وتطوير مشاريعهم، إضافة إلى وتوضيح منهجية بنك التنمية الاجتماعية في إدارة العملية الإرشادية، وبناء علاقة فاعلة بين المرشد والمسترشد.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة نجران نفذ برنامج تأهيل مرشدي الأعمال، بحضور وكيل إمارة منطقة نجران المكلف الدكتور ملفي العتيبي، وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق ذا دستركت نجران.واستهدف البرنامج مستفيدي البنك من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، والعمل الحر، ورواد الأعمال، ومديري ريادة الأعمال في الجامعات، وحاضنات الإنتاج، لتطوير مرشدي الأعمال وإكسابهم مهارات متخصصة؛ ليكونوا قادرين على تقديم خدمات الإرشاد عمليا؛ للإسهام في رفع أداء أصحاب المشروعات لتحقيق نمو وتطوير مشاريعهم، إضافة إلى وتوضيح منهجية بنك التنمية الاجتماعية في إدارة العملية الإرشادية، وبناء علاقة فاعلة بين المرشد والمسترشد.

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