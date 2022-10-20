شكرا لقرائتكم خبر القصبي: دول الخليج قوة اقتصادية غير عادية ولا طريق سوى التكامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن دول الخليج تمثل قوة اقتصادية غير عادية، وأنه لا يوجد طريق سوى التكامل الخليجي.

وقال القصبي خلال رعايته أعمال المنتدى الخليجي لرواد الأعمال بنسخته الثانية، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، إن توحيد المقاييس بين دول الخليج يوفر على بيئة الأعمال، ويسهل عملية التصدير والرقابة، مؤكدا أهمية المنتدى في مشاركة الفرص بين دول الخليج مع الاستمرار في انعقاده.

وناقشت الجلسة الوزارية - التي جمعت وزراء التجارة في دول مجلس التعاون برواد الأعمال، ضمن فعاليات المنتدى الخليجي لرواد الأعمال- التحديات والفرص الريادية لرواد الأعمال الخليجيين.

وتضمنت فعاليات المنتدى عرضا تعريفيا لبيئة ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية.

فرص كبيرة

بدوره، أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، إلى أن الاقتصاد الخليجي متكامل، والفرص كبيرة والتحديات موجودة. وأضاف أن الأمن الغذائي يعد أحد المجالات التي يعمل بها المجلس، مشيرا إلى أن نمو المشاريع من الأفكار الصغيرة مرتبط بوجود خطة متكاملة.

إبداع وابتكار

إلى ذلك أكد الوزراء المشاركون أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل 80% من الاقتصاديات التي حققت المعجزات بالعالم؛ كونها أحد المحاور الرئيسة للنمو القادم.

وتناولت الجلسة أهم المشاريع الناجحة التي يمكن أن يقتبس منها الكثير من الدروس المستفيدة، متطلعين إلى الإبداع والابتكار؛ لإيجاد فرص للتطور في دول المنطقة بقطاعيها الحكومي والخاص.

منصة للرواد

وشهد المنتدى الإعلان عن إنشاء منصة لرواد الأعمال الخليجين؛ توفر البيانات والمعلومات للتعرف على الفرص الاستثمارية في المنطقة، وقنوات التمويل والجهات الداعمة؛ لتمكينهم من تطوير وتحسين أعمالهم، وتكون منصة للتحاور والتشاور بين رواد الأعمال والمستثمرين، والممولين، والعملاء والباحثين عن عمل.

توقيع اتفاقية

وشهد المنتدى توقيع اتفاقية بين شركة منصة بحار للتسويق العمانية وشركة الفائدة للتطوير والاستثمار في المملكة؛ بهدف ربط السوق السعودي والعماني لتوفير المنتجات السمكية العمانية، بالإضافة إلى تقديم الحلول وتنفيذها بحسب المواصفات المعتمدة في ذلك، مع تنظيم الحركة اللوجستية لشاحنات الأسماك المتجهة للمملكة، وتبادل الخبرات في القطاع السمكي بين الطرفين.

أبرز جلسات المنتدى:

