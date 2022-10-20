شكرا لقرائتكم خبر 3 مذكرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وقال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل «إن مذكرات التفاهم المبرمة مع الشركات الثلاث ستسهم في رفع المحتوى المحلي، ودعم الصناعة الوطنية لصمامات المياه، ودعم كفاءة جودة التصنيع الوطني لها، وفق معايير الشركة وإجراءاتها، بالإضافة إلى الالتزام بتطوير المحتوى المحلي من قبل المصنع، والمتابعة الدورية من خلال إدارة المحتوى المحلي بشركة المياه الوطنية؛ لتفعيل عملية مراقبة جودة المنتجات المحلية، ومشاركة البيانات ذات العلاقة بهذه المذكرات لتطوير وتعزيز المنتج المحلي، وتطوير المنتجات ذات القيمة المضافة».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 3 مذكرات تفاهم أبرمتها شركة المياه الوطنية مع 3 شركات محلية، بهدف دعم وتعزيز نمو وتطوير الصناعة المحلية لإنتاج صمامات المياه، ورفع مستوى أدائها، ومنح الأولوية لدعم المحتوى المحلي في هذا المجال.وقال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل «إن مذكرات التفاهم المبرمة مع الشركات الثلاث ستسهم في رفع المحتوى المحلي، ودعم الصناعة الوطنية لصمامات المياه، ودعم كفاءة جودة التصنيع الوطني لها، وفق معايير الشركة وإجراءاتها، بالإضافة إلى الالتزام بتطوير المحتوى المحلي من قبل المصنع، والمتابعة الدورية من خلال إدارة المحتوى المحلي بشركة المياه الوطنية؛ لتفعيل عملية مراقبة جودة المنتجات المحلية، ومشاركة البيانات ذات العلاقة بهذه المذكرات لتطوير وتعزيز المنتج المحلي، وتطوير المنتجات ذات القيمة المضافة».

كانت هذه تفاصيل خبر 3 مذكرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.