شكرا لقرائتكم خبر عن الغاز الطبيعى يمتد فى قرى ريف مصر ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة البترول مشروع توصيل الغاز الطبيعى لقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تشمل توصيل الغاز الطبيعى إلى 1450 قرية كمرحلة أولى وتم الانتهاء من التوصيل الى 120 قرية حتى الان وجارى الانتهاء تباعاً بمجرد ادخال الصرف الصحى للقرى، كما تم توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة الى محافظة الوادى الجديد من خلال مشروع نقل الغاز الطبيعى المضغوط للمناطق البعيدة عن الشبكة القومية للغاز.

وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى إطار مبادرة حياة كريمة:

1- أكثر من 1450 قرية فى محافظات الجمهورية ستستفيد من مشروعات توصيل الغاز الطبيعي التي ينفذها قطاع البترول ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

2 - جرى الانتهاء حاليا فى إطار هذه المشروعات من توصيل الغاز الطبيعى إلى 120 قرية بما يوفر هذه الخدمة الحضارية لنحو 413 ألف وحدة سكنية فى نطاق هذه القرى.

3- وجارى استكمال تنفيذ الشبكات الأرضية اللازمة للتوصيل إلى نحو 530 قرية اخرى تمهيدا للبدء فى ضخ الغاز الطبيعى إلى منازلها فور استكمال الشبكات ليصل بذلك عدد قرى المبادرة المستفيدة بالغاز الطبيعى إلى 650 قرية.

4 - جاهزية قطاع البترول لبدء تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى إلى نحو 783 قرية اخري بمجرد الانتهاء من وصلات الصرف الصحي بهذه القرى بما يسمح بالبدء فى مد شبكات الغاز الطبيعى.

ونفذت وزارة البترول برنامجاً طموحاً على مدار السنوات الثمانى الماضية للتوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وزيادة أعداد محطات الوقود بالغاز الطبيعى المضغوط لتصل الى 1000 محطة تنفيذا للمبادرة الرئاسية في هذا الاطار وتم تحقيق طفرة كبيرة وانتشار سريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى حيث تم مضاعفة أعدادها 4 مرات خلال أخر عام ونصف إلى 850 محطة، وجارى تجهيز المعدات وتنفيذ الأعمال المدنية لباقى المحطات، كما تم تحويل حوالى 260 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى نهاية أبريل 2022 إلى حوالى 464 ألف سيارة، وهناك حالياً 125 مركز تحويل.