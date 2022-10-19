شكرا لقرائتكم خبر عن شعاراً يطابق الواقع.. وفد أفريقى يشيد بمدينتى كنموذج للمدن العمرانية المتكاملة التى يقيمها القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وفد إفريقى كبير رفيع المستوى بزيارة لـ "مدينتى"، أحد أبرز النماذج العمرانية التى ينفذها القطاع الخاص في مصر. ضم الوفد عدداً من وزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة في مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفريقي، وكان فى استقبالهم عدد من كبار قيادات مجموعة طلعت مصطفى.

وأشاد الوفد بمشروع مدينتي وما يتضمنه من خدمات متكاملة . وجاءت زيارة الوفد الإفريقي على هامش استضافة مصر لاجتماعات مؤتمر وزراء التعاونيات الأفارقة في دورته الثالثة عشر، وتعكس الزيارة الاهتمام المتزايد الذي يحظي به مشروع "مدينتي"، والذي بات قبلة للعديد من المسئولين والمستثمرين الدوليين ، وهو ما يجسد شعارها " مدينة عالمية على أرض مصرية".

واطلع الوفد الأفريقي على عدداً من عناصر المدينة ، من بينها المجموعات السكنية للفيلات والعمارات، والخدمات الإدارية والخدمات الحكومية المدنية المطورة والخدمات التعليمية والطبية والرياضية وخدمات النقل والمواصلات، والخدمات التجارية والترفيهية ، من أبرزها " أوبن آير مول-مدينتي " الذي يعد واحداً من أكبر المراكز التجارية المفتوحة ووجهات التسوق في مصر والشرق الأوسط ، حيث يخدم نحو 4.5 مليون نسمة من قاطني مناطق شرق القاهرة . واختتم الوفد الزيارة في نادي مدينتي للجولف، والحائز على جائزة أفضل ملعب جولف في مصر.