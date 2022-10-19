شكرا لقرائتكم خبر عن محلل اقتصادى: افتتاح الرئيس السيسى مصنع الرمال السوداء إنجاز استراتيجى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد الراجحى المحلل الاقتصادى، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصنع الرمال السوداء فى بلطيم على ساحل البحر المتوسط، بمحافظة كفر الشيخ، إنجاز استراتيجى للدولة المصرية فى هذا التوقيت، موضحا أن هذا المشروع يتضمن كميات هائلة من المعادن الاستراتيجية والتى تتضاعف إرادتها بأكثر من 100 ضعف من خلال صناعات القيمة المضافة لها.

وأضاف الدكتور أحمد الراجحى لـ"الخليج 365" افتتاح مشروع مصنع الرمال السوداء في بلطيم، يقلل من فاتورة الاستيراد وتشغيل عمالة وجذب استثمارات.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس، وذلك عقب افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ.

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى القطاع الخاص بالمشاركة فى مشروع الرمال السوداء، قائلا: "القطاع الخاص والشركات اللى ابتدت تشغل فيه تقدر تعمل كام مصنع ومجمع زى ده؟.. بتتكلم الكيلو بياخد سنة.. أنت بتتكلم فى 400 كيلو من الاحتياطيات.. فرضا لو فيه شركة واحدة تقدر تشتغل 400 سنة طيب لو 10 شركات؟.. طيب فيه فرصة للشركات تدخل فى الموضوع ده على ضوء المؤكد".