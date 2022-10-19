شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: مصنع الرمال السوداء يظهر الاهتمام باستغلال موارد الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن هناك اهتماما واضحا من القيادة السياسية باستغلال الثروات الطبيعية التي تتمتع بها مصر مثل الرمال السوداء والرخام والجرانيت وغيرها من المعادن التي تساهم في صناعات أخري ويمكن استغلالها في تعظيم القيمة المضافة المصرية.

وشدد الدكتور كمال الدسوقي في تصريحات خاصة، على أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصنع الرمال السوداء في بلطيم على ساحل البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ خطوة يعقبها تحركات أخري لتدشين مصانع هدفها الأساسي استغلال كافة موارد الدولة من الثروات الطبيعية واستغلال ثروات الأرض.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس، وذلك عقب افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ.

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، القطاع الخاص بالمشاركة فى مشروع الرمال السوداء قائلا: "القطاع الخاص والشركات اللى ابتدت تشغل فيه تقدر تعمل كام مصنع ومجمع زى ده؟.. بتتكلم الكيلو بياخد سنة.. أنت بتتكلم فى 400 كيلو من الاحتياطيات.. فرضا لو فيه شركة واحدة تقدر تشتغل 400 سنة طيب لو 10 شركات؟.. طيب فيه فرصة للشركات تدخل فى الموضوع ده على ضوء المؤكد".