الاقتصاد

أهم الأخبار الاقتصادية اليوم.. أشادة كبيرة بافتتاح مصنع الرمال السوداء

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القاهرة - سامية سيد - على مدار الساعات الماضية نشر الخليج 365 عددا من الأخبار الاقتصادية المحلية والدولية والتي ركزت على أداء البورصات وكذلك حركة الأسهم والأسواق وأنشطة الوزارات الاقتصادية وفيما يلي أبز الأخبار الاقتصادية، وإلى أهم الأخبار.

 

البورصة: تنفيذ صفقة على شركة متادور للاستثمار بقيمة 10.2 مليون جنيه

عضو بـ"رجال الأعمال": المؤتمر الاقتصادى نقطة انطلاق لمواجهة التحديات

مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يعد ورقة بمعايير التمويل لتوجيهه للدول الأكثر احتياجا

المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية

مسؤول سابق بالبترول: "الرمال السوداء" تشمل عناصر تدخل فى صناعة الطائرات

هبوط الأسهم والإماراتية والقطرية بجلسة الأربعاء.. وصعود البحرين والكويت

ارتفاع قيمـة الأصول الثابتة لشركات قطاع الأعمال لـ631.6 مليـار جنيـه فى2020/2021

أسعار النفط تسجل 90.24 دولار لبرنت و83.47 دولار للخام الأمريكى
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 فى مصر

رئيس المنطقة الاقتصادية يلتقى وفداً من الشركات البلجيكية لبحث سبل التعاون

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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