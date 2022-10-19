أهم الأخبار الاقتصادية اليوم.. أشادة كبيرة بافتتاح مصنع الرمال السوداء

القاهرة - سامية سيد - على مدار الساعات الماضية نشر الخليج 365 عددا من الأخبار الاقتصادية المحلية والدولية والتي ركزت على أداء البورصات وكذلك حركة الأسهم والأسواق وأنشطة الوزارات الاقتصادية وفيما يلي أبز الأخبار الاقتصادية، وإلى أهم الأخبار.

محمد يوسف

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