شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة متادور للاستثمار بقيمة 10.2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة متادور للاستثمار والتنمية التجارية بحجم تداول 102 ألف سهم بقيمة 10.2 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة برنجي الرقمية للمشروعات بحجم تداول 8998 سهم بقيمة 9 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 6.1 مليون سهم بقيمة 29 مليون جنيه بعدد 81 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع معظم المؤشرات، بعد صعود دام 3 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 114 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 706.468 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 503.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.8 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.93%، والعرب على 8.19%، واستحوذت المؤسسات على 29.60% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.39%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7.1 مليون جنيه، 166.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 10.2 مليون جنيه، 10.4 مليون جنيه، 122.6 مليون جنيه، 30.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10156 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1940 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 12477 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4147 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2206 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3154 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 3650 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1220 نقطة.