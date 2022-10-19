شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الأسهم السعودية والإماراتية والقطرية بجلسة الأربعاء.. وصعود البحرين والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.13% خاسرًا 14.85 نقطة ليغلق عند مستوى 11795.10 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.62% خاسرًا 21.31 نقطة ليغلق عند مستوى 3388.75 نقطة، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.55% خاسرًا 69.41 نقطة ليغلق عند مستوى 12652.71 نقطة.

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.1% رابحًا 1.93 نقطة ليغلق عند مستوى 1867.17 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.13% خاسرًا 14.85 نقطة ليغلق عند مستوى 11795.10 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.83% خاسرًا 163.95 نقطة ليغلق عند مستوى 19561.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 130.2 مليون سهم بقيمة 4.98 مليار ريال.

وهبط 12 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.73%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.6%، ثم قطاعات الخدمات الاستهلاكية، وتجزئة السلع الكمالية، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.59%، 0.55%، 0.5% على التوالي، ثم قطاعي المرافق العامة، والبنوك بنسبة 0.38%، 0.31%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 1.12%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.75%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.61%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.49%.

وقفز 86 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "جاكو" بنسبة 4.98%، ثم سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 4.13%، ثم سهم "الدواء" بنسبة 3.67%، وتراجع 108 سهمًا على رأسها سهم "صناعة الورق" بنسبة 6.6%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 4.74%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 3.89%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 376.8 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.62% خاسرًا 21.31 نقطة ليغلق عند مستوى 3388.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 85.2 مليون سهم محققة ما قيمته 239.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 5546 صفقة لعدد 32 سهمًا.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها المرافق العامة بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.52%، يليه قطاع السلع بنسبة 1.2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.56%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية، والنقل بنسبة 0.35%، 0.31%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.33%.

وزادت 3 أسهم على رأسها الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 2.15%، ثم سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.49%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها مجموعة تيكوم بنسبة 2.99%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.66%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14.1 مليون ورقة بقيمة 86.9 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.163% خاسرًا 16.37 نقطة ليغلق عند مستوى 10048.87 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.216 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 182.6 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.6 ألف صفقة.

وانخفضت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 1.18%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.16%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.84%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاعي الطاقة والرعاية الصحية بنسبة 0.52%، 0.51%، على التوالي، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.06%.

وارتفع 22 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "مجموعة أرام" بنسبة 12.55%، ثم سهم "شركة الإمارات للتأمين" بنسبة 4.17%، ثم سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 2.75%، وتراجع 27 سهمًا على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 7.17%، ثم سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 4.41%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 4.1%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 295.4 مليون درهم.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.55% خاسرًا 69.41 نقطة ليغلق عند مستوى 12652.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 134.6 مليون سهم بقيمة 406.8 مليون ريال عبر تنفيذ 13.2 ألف صفقة، وتراجع 36 سهمًا، وارتفعت 7 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.22%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.76%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.23%، فيما ارتفعت قطاعات النقل، والاتصالات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، 0.21%، 0.04%، على التوالي.

بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.71% رابحًا 50.14 نقطة ليغلق عند مستوى 7138.36 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.81% رابحًا 64.48 نقطة ليغلق عند مستوى 7993.82 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.28% رابحًا 14.70 نقطة ليغلق عند مستوى 5342.54 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% رابحًا 1.79 نقطة ليغلق عند مستوى 5523.56 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 188.6 مليون سهم بقيمة 57.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11422 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المواد الأساسية بنسبة 4.61%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.42%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاعات الصناعة، والمنافع، والاتصالات بنسبة 0.56%، 0.53%، 0.52%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.47%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.18%، وآخر قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.04%، فيما تراجعت قطاعات التأمين، والسلع الاستهلاكية، والطاقة بنسبة 0.47%، 0.37%، 0.04%، على التوالي.

بورصة البحرين

وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.1% رابحًا 1.93 نقطة ليغلق عند مستوى 1867.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 928 ألف سهم بقيمة 480.3 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة نمو 18.8% مدفوعًا بصعود سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 13.87% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.64%.

كما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 4.58% مدفوعًا بصعود سهمي بنك البحرين والكويت، بيت التمويل الكويتي، بنسبة 0.84%، 0.79%، على التوالي، فيما تراجع سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 4.76%.