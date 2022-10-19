الاقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة بختام جلسة الأربعاء بعد صعود دام 3 جلسات متتالية

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القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع معظم المؤشرات، بعد صعود دام 3 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقي 114 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 706.468 مليار جنيه.

 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10156 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1940 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 12477 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4147 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2206 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3154 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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