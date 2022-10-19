شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قيمـة الأصول الثابتة لشركات قطاع الأعمال لـ631.6 مليـار جنيـه فى2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء النشرة السنوية للإحصــاءات والمـؤشـرات المـاليــة لشركـــات قطـاع الأعمال العـام والقطاع العام (عـدا البنوك وشركات التأمين) لعــام 2020/2021.

ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمـة الأصول الثابتة 631.6 مليـار جنيـه عـام 2020/2021 مقابـل 617.0 مليـار جنيه عـام 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 2.4٪ .

وارتفعت قيمـة رأس المال المدفوع لتصل إلي 173.6 مليار جنيه عـام 2020/ 2021 مقــابــل 170.4 مليــار جنيـه عـام 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 1.9٪.

وارتفعت قيمة صافي رأس المال المستثمر 583.5 مليـار جنيـه عـام 2020/2021 مقابــل 576.1 مليـار جنيــه عـام 2019/2020بنسبــة زيادة قـــدرهــا 1.3٪.

وبلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 28.4 مليار جنيـه عـــام 2020/2021 مقابل 16.1 مليــار جنيه عام 2019 /2020 بنسبــة زيادة بلغت 76.6٪، وبلغــت قيمـة صافي رأس المال المستثمر 105.6 مليار جنيـه عـــام 2020/2021 مقابل 90.9 مليــار جنيه عـام 2019/2020 بنسبــة زيادة بلغت 16.2٪ .

وبلغـت قيمـة الأجور 32.1 مليـار جنيـــه عام 2020/ 2021 مقابـــل 29.7 مليار جنيـه عـام 2019/2020 بنسبة زيـادة قــدرها 8٪.