شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الوقود المصرية عند حاجز الـ10 مليار دولار فى 7 أشهر فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن الدور الذى لعبه الوقود ومنجاته فى زيادة الصادرات المصرية طوال 7 أشهر منذ بداية العام الجارى 2022 وحتى الآن، حيث قاربت تلك الصادرات على حاجز 10 مليارات دولار.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، حدوث قفزة كبيرة في حجم الصادرات من تلك السلع، وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات الوقود نحو 9 مليار و488 مليون دولار، فى الفترة من "يناير- يوليو" الماضى، بينما كانت نحو 5 مليار و524 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى 2021، بزيادة بلغت نحو 3 مليار و963 مليون دولار.

ويشير توزيع الصادرات حسب المنتجات إلى أن صادرات البترول الخام بلغت قيمتها 2 مليار و109 مليون دولار، في الفترة "يناير – يوليو" الماضي، مقابل مليار و600 مليون دولار، فى نفس الفترة من العام الماضي 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 508 مليون و552 ألف دولار، يليها صادرات المنتجات البترولية وبلغت قيمتها نحو 6 مليار و787 مليون دولار، مقابل 2 مليار و517 مليون دولار، خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 4 مليار و269 مليون دولار.

أما صادرات الفحم فقد شهدت ارتفاعا طفيفا وبلغت قيمتها نحو 27 مليون و493 ألف دولار، في الفترة "يناير – يوليو" الماضي، مقابل 23 مليون و898 ألف دولار، في الفترة المناظرة له العام الماضي بزيادة بلغت 3 ملايين و595 ألف دولار.

وشهدت الصادرات المصرية من منتجات البترول في الفترة الأخيرة ارتفاعات متتالية، حيث سجلت نحو 781.2 مليون دولار في شهر يونيو الماضي، ارتفاعا من 522.8 مليون دولار في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 258.4 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت 49.4%.، كما سجلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال في شهر مايو الماضي نحو 726.4 مليون دولار، مقابل 504 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 222.4 مليون دولار، ونسبة زيادة بلغت 44.1%.