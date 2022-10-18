الاقتصاد

أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز اليوم ..إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الثلاثاء، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر ديسمبر 91.46 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 85.24 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 94.58 دولار للبرميل لشهر أكتوبر 2022.

 

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.641 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 5.304 دولار للجالون.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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