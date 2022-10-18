شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بفودافون يحدد أهم 5 ملفات بالمؤتمر الاقتصادى أبرزها التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بشركة فودافون مصر، إن المؤتمر الاقتصادي يعد واحدًا من أهم الفعاليات لهذا العام؛ لأن انعقاده يدعم استراتيجية التكامل والتعاون بين قطاعات الدولة المختلفة بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا، كما يعكس جهود الدولة والشركات المتنوعة في القطاعات المختلفة لوضع رؤية للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، والتي لن تتحقق سوى بتكاتف الجهود والتعاون المشترك.

أضاف "عصام"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مشاركة الغرف التجارية ورجال الأعمال والصناعة وكل القطاعات الممثلة داخل الدولة المصرية في المؤتمر الاقتصادي، سيمثل نقطة تحول كبير وسيمنحهم فرصة عرض رؤيتهم وتحدياتهم، إلى جانب طرح الحلول ومناقشة قرارات تعكس مصلحة الجميع وتعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.

وتابع :" نأمل أن يتم تنفيذ مجموعة التوصيات والحلول التي سيتم عرضها من قبل المؤسسات المتنوعة خلال المؤتمر، وأن تتطرق المناقشات لقضايا وموضوعات تخص المواطن المصري وتستهدفه بهدف تحسين مستوى معيشته، هذا بالتأكيد إلى جانب الأزمة الاقتصادية والمالية وكيفية التعامل معها".

وحدد أيمن عصام، أبرز الملفات التي يجب أن يتم مناقشتها خلال المؤتمر الاقتصادي، وهي: أولًا الأزمة الاقتصادية والمالية وكيفية تأثيرها على الاقتصاد المحلي وعلى المواطن المصري بالأخص، مضيفًا في هذا الصدد أنه يجب التركيز في المناقشات على كيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادى وخلق فرص العمل، إلى جانب تكاتف جهود القطاعين العام والخاص معًا وسبل التعاون بين مؤسسات الدولة المصرية لتعزيز النمو الشامل وتحقيق مجتمع أكثر استدامة.

قال ثاني الملفات وهي عرض خطة استراتيجية لتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتجهيزها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع، ثالثًا مناقشة حلول لإزالة المعوقات التي تقابل المستثمرين ورجال الأعمال في مصر، والتي بالفعل حققت الحكومة المصرية نجاحات كبيرة بها خلال الفترة الماضية.

وأضاف عصام: "رابعًا كيفية تحريك الشراكة مع القطاع الخاص في المجالات المتنوعة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والمشروعات الخضراء والنقل والمواصلات والزراعة والسياحة والطيران، وغيرها من القطاعات لا تقل أهمية عن الأزمة العالمية بل أن دعم تلك القطاعات المحلية وتجهيزها لمواجهة التطور التكنولوجي سيساهم في تحويل المستوردين إلى مصنعين مما بالتأكيد سيساهم في تحسين جودة المنتج المحلي والاعتماد عليه مع تقليل مصروفات الاستيراد، لذلك يجب التطرق إلى مناقشة سبل دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لها أهمية كبرى في نهضة الاقتصاد وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الإنتاج المحلي.

وتابع خامسًا التحول الرقمي، حيث يجب التركيز على تقديم حلول رقمية لتشجيع أصحاب المشروعات والمستثمرين وتقليل العقبات والإجراءات الروتينية التي تعتبر واحدة من أكبر تحديات المستثمرين.

وأكد أيمن عصام، على أهمية مشاركة الدولة للقطاع الخاص عند اقتراح وتنفيذ أي مشروعات كبرى، إلى جانب تعزيز فكرة الاستثمار في العقول المصرية والعمل على تقديم اقتراحات وتوجيهات من الدولة والحكومة المصرية لأصحاب المشروعات وشركات القطاع الخاص وتوجيههم إلى ضخ الاستثمارات في القطاعات التي ستساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي بالإضافة إلى تقليل الأعباء الضريبية والجمركية.