شكرا لقرائتكم خبر عن بأوامر رئاسية شقة لكل مواطن تبدأ من 194 ألف جنيه.. الذهب يفقد 10جنيهات (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الزميل عبد الحليم سالم عددا من الاخبار الاقتصادية الهامة في النشرة الاقتصادية لتلفزيون الخليج 365، وفيما يلى نعرض أبرزها كما يلى



أكثر من77 ألف مواطن سددوا مقدمات الحجز.. أكثر من77 ألف مواطن سددوا مقدمات الحجز.. كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن هناك توجيهات رئاسية بعدم اقتصار مشروع الإسكان الاجتماعى على تنفيذ مليون وحدة سكنيه فقط، بل التوسع فى تنفيذ الوحدات لتصل لنحو 3 مليون وحدة سكنية لتوفير وحدات سكنية لكافة المواطنين، موضحة أن إجمالى الدعم النقدى الموجه للوحدات التى تم تخصيصها حتى الآن نخطى الـ7.5 مليار جنيه

وصرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم حتى أمس الأول، سحب أكثر من 207 آلاف كراسة شروط، لحجز الوحدات السكنية التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "سكن لكل المصريين 3" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بينما سدد أكثر من 77 ألف مواطن مقدمات الحجز، وبلغ عدد من سجلوا ورفعوا مستنداتهم إلكترونيا 44 ألفا.



أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1110 جنيهات أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1110 جنيهات تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالتعاملات الصباحية بـ 5 جنيهات وقت صياغة هذه السطور مع فتح التداول على الذهب، ويسجل سعر الذهب اليوم مستوي 1110 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين شهد السوق المحلي للذهب عدة تغيرات كبيرة على مدار الأيام الماضية لتسجل الأسعار تذبذب واضح بين الصعود والهبوط.

الضرائب: اعتبارًا من 1 ديسمبر لن يتم أى تعاقدات أو صرف مستحقات إلا بالفاتورة الألكترونية أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه اعتبارًا من 1 ديسمبر القادم لن يتم اجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الاعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم الدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50 % صرف المستحقات المالية، إلا من خلال منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية.