انخفاض أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية، حيث تراجع الجرام 4 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بالرغم من ارتفاع المعدن عالميا، وذلك وفقاً لتصريحات نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرقة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي".

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 739 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 950 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1108 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1266 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 8864 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وارتفع سعر الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1653 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.21%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.