3.7 مليارات لدعم توظيف 277 ألف مواطن في 9 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن دعمه لتوظيف 277 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي 2022، من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية البشرية وفقا لبيانات المرصد الوطني للعمل.

وأبان الصندوق أن إجمالي ما صرف على برامج الدعم للفترة نفسها وصل إلى 3.75 مليارات ريال.

ويقدم هدف مبادرات وبرامج عدة لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في الأنشطة والقطاعات والمهن كافة؛ منها برنامج دعم التوظيف، برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، برنامج دعم النقل الموجه، منصة تسعة أعشار، برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»، برنامج دعم حضانات الأطفال «قرة»، برنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، المنصة الوطنية للتدريب الالكتروني «دروب»، بوابة التوجيه والإرشاد المهني «سبل»، ومبادرات دعم أخرى لتوطين قطاعات عدة في سوق العمل.

وأكد الصندوق حرصه واستمراره في دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية من الجنسين في مختلف المهن والأنشطة التي يتطلبها سوق العمل، عبر فروعه ومراكزه المنتشرة حول المملكة.

دعم التوظيف:







العدد 277 ألف



الفترة يناير ـ سبتمبر 2022



مبلغ الدعم 3.75 مليارات ريال



مبادرات وبرامج لدعم التدريب والتوظيف: