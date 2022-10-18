أرامكو تنشئ منطقتي تصنيع لإنتاج المنصات والهياكل البحرية في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تعاون مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (NPCC) وشركة ماكديرموت العالمية (McDermott)، للعمل على إنشاء منطقتي تصنيع بحريتين لتصنيع وتجميع المنصات والهياكل البحرية في المملكة.

وسيتم إنشاء المنطقتين الجديدتين في رأس الخير وفقا للمعايير الدولية.

ويأتي إنشاء المنطقتين في إطار استراتيجية أرامكو السعودية لمحاولة دعم لتوطين الصناعات البحرية، ويتحقق بهما تكامل مع أعمال مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، مما سيسهم في تحسين تكلفة وفاعلية سلسلة الإمداد، وتوفير فرص استثمارية عالية القيمة المالية والتشغيلية، مع الإسهام في توطين أنظمة الإمداد والخدمات وسرعة إنجاز الأعمال وتقليل التكاليف.

ويهدف المشروع إلى تسخير أحدث التقنيات في ذلك بهدف الإسهام في خدمة متطلبات المملكة ومنطقة الخليج والمناطق الأخرى.

ومن المخطط بدء تشغيل المرافق بحلول الربع الثالث من 2023م، وذلك بقدرة إنتاجية أولية مجمعة تقدر بنحو 70 ألف طن متري سنويا. وعند تشغيلها بالكامل يتوقع أن توفر هذه المناطق عددا من الوظائف المباشرة وغير مباشرة، مع معدل سعودة مستهدف يصل إلى 70%.

وقال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي «يمثل إنشاء المنطقتين إضافة أخرى لمشاريع تطوير البنية التحتية في الحقول البحرية لأرامكو السعودية، وذلك يعمل على دعم أمن الإمـدادات مـع محاولة تعزيز المحتوى المحلي فـي الوقت نفسه، وتوطين التقنيات وتنمية القدرات والخبرات المحلية. ومن المتوقع أن تلعب المنطقتان الجديدتان دورا في توفير مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات البحرية، بما قد يسهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنوع عبر استثمارات وبنية تحتية متقدمة بهدف خدمة المملكة ومنظومة الأعمال البحرية العالمية».

وأضاف السعدي «من المستهدف أن تعمل مناطق التصنيع البحرية الجديدة على محاولة تعزيز التوسع والتنويع الاقتصادي في المملكة، والاستفادة من الفرص الكبيرة لخلق القيمة، وتهدف كذلك إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية المنشودة».

وقال نائب الرئيس لإدارة المشاريع في أرامكو السعودية عبدالكريم الغامدي «تعد كل من (NPCC) و(McDermott) شريكين لأرامكو على المدى البعيد، وإنشاء هذه المناطق مثال آخر على تعاوننا ومشاركة جهودنا لتنفيذ مرافق بحرية متطورة.

ومن المتوقع أن يجلب إنشاء هذه المناطق التقنيات المتطورة والحلول الرقمية للتصنيع داخل المملكة، إضافة إلى تعزيز الصناعات والخدمات المحلية مع محاولة خلق فرص للقوى العاملة المحلية المؤهلة. كما نتوقع تسريع جداول تسليم المشاريع، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية».

ومن المتوقع أن تستفيد مناطق التصنيع البحرية من البنية التحتية المتقدمة في رأس الخير، بما في ذلك ميناء رأس الخير، ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية.

إنشاء منطقتي تصنيع بحريتين

