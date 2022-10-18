566.4 مليون دولار تمويل لمشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن بنك ستاندرد تشارترد، بالتعاون مع مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، عن تقديم تمويل بقيمة 566.4 مليون دولار موافقا للشريعة الإسلامية ومدعوما من وكالة ائتمان الصادرات، لصالح الشركة السعودية للكهرباء لتسهيل مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر.

وسيتم ضمان التمويل لمدة 14 عاما من قبل وكالة ائتمان الصادرات السويدية، وتموله مؤسسة ائتمان الصادرات السويدية.

ويتوافق هذا التمويل المهم مع أحكام الشريعة الإسلامية لمرابحة السلع.

ويعد مشروع الربط الكهربائي المشروع الأول من نوعه وعلى نطاق واسع لتيار الجهد العالي المستمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لربط شبكات الكهرباء.

وسيتيح المشروع لكل من المملكة ومصر تبادل ما يصل إلى 3000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

من المتوقع أن يتم إنجاز مشروع الربط بحلول 2026، وسيدعم تدفق الطاقة في اتجاهات عدة، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مرورا بمدينة تبوك في المملكة العربية السعودية.

وكان البنك من بين المؤسسات المالية الأخرى التي قدمت 3 مليارات دولار كجزء من القرض المشترك الذي يمتد لخمس سنوات، مما يدل على التزام ستاندرد تشارترد بدعم مصر ولعب دور رئيس في تنميتهما الاقتصادية.

وقال الرئيس التنفيذي الإقليمي في ستاندرد تشارترد لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط سونيل كوشال «نسعى للعب دور حيوي في تطوير الاقتصادات الرئيسة لجميع الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أننا نعد كلا من المملكة ومصر سوقين ديناميكيين وأساسيين بالنسبة لنا. يمثل هذا التمويل استراتيجيتنا في العمل، حيث نعمل مع الشركات وشركائنا في تسهيل رأس المال بهدف تحقيق تكامل أكبر لإحداث التأثير المرجو على المجتمعات، والمساعدة في دعم نمو الربط الكهربائي في منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا.

تتزايد أهمية تجارة الكهرباء عبر الحدود بسرعة وتستفيد من وفورات الحجم، مما يمنح البلدين وصولا فعالا ومرنا وآمنا وخاليا من الانبعاثات الكربونية إلى الطاقة الكهربائية. ونظرا لقوة شبكتنا العالمية، فإن بنك ستاندرد تشارترد يتمتع بمكانة فريدة تمكنه من العمل كممكن ومسهل للاستثمارات الداخلية والخارجية من السعودية إلى الأسواق الخارجية والعكس صحيح».