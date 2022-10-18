شكرا لقرائتكم خبر وزير التجارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وسيبحث وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفي مقدمتها متابعة سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين المجلس مع الدول والتكتلات الدولية، والتجارة الالكترونية، وخطة العمل لمشاريع القوانين والأنظمة التجارية، وتشجيع مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي، يرأس اليوم الاجتماع الثالث والستين لوزراء التجارة والصناعة واللجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، وذلك بمقر الأمانة العامة في الرياض.وسيبحث وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفي مقدمتها متابعة سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين المجلس مع الدول والتكتلات الدولية، والتجارة الالكترونية، وخطة العمل لمشاريع القوانين والأنظمة التجارية، وتشجيع مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.