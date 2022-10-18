مركز التواصل

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ويشارك في اللقاء كل من: مستشار البيانات ودعم القرار بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور علي آل جابر، ونائب الرئيس التنفيذي للاستثمار والتطوير العقاري في الوطنية للإسكان مروان زواوي، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد المرشد، والرئيس التنفيذي للأعمال وأسواق المال في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، فيما يديره الإعلامي محمد المحيا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والمعرفة المالية «متمم» يقيم اليوم لقاء بعنوان «المستهدفات التنموية لمشاريع الإسكان»، يتناول واقع ومستقبل القطاع في المملكة والخطوات التي ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.ويشارك في اللقاء كل من: مستشار البيانات ودعم القرار بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور علي آل جابر، ونائب الرئيس التنفيذي للاستثمار والتطوير العقاري في الوطنية للإسكان مروان زواوي، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد المرشد، والرئيس التنفيذي للأعمال وأسواق المال في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، فيما يديره الإعلامي محمد المحيا.

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