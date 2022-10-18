شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين بمحاضرة فى معهد جنيف: 7 محاور رئيسية لتسريع التمويل المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز الدكتور محمود محيي الدين ، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، سبع نقاط عمل لتسريع التمويل المناخي، تتضمن الوفاء بالتزام 100 مليار دولار وتوسيع نطاقه وتعزيز دور القطاع الخاص وحشد مزيد من الاستثمارات وتفعيل أدوات تمويلية مبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة علاوة على تطوير أسواق الكربون وربط موازنات الدول بالتنمية المستدامة.

وجاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها محيي الدين بمعهد جنيف بعنوان الاقتصاد السياسي لتمويل المناخ والاستثمار في إطار زيارته الحالية لسويسرا حيث عقد المنتدى الإقليمي الخاص بأوروبا وآسيا الوسطى لتمويل العمل المناخي .

خلال المحاضرة أكد رائد المناخ على ضرورة تبني نهج شامل يسهم في مواجهة التحديات المناخية في اطار اهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن هذا النهج ايضا يعتمد على التنفيذ والتطبيق العملي.

كما أشار محيي الدين الى ضرورة دمج البعد الاقليمي في العمل المناخي، مشيرا الى المنتديات الاقليمية الخمس التي عقدت بالتعاون مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ واللجان الاقليمية الاقتصادية للأمم المتحدة ورواد المناخ، والتي أسفرت عن عدد من المشروعات القابلة للتمويل والاستثمار والتنفيذ.

وفيما يتعلق بتوطين العمل المناخي، أوضح محيي الدين ضرورة دمج البعد المحلي حتي يشعر المواطنون بثمار العمل المناخي ، حيث سلط الضوء على المبادرة الرائدة التي أطلقتها الحكومة المصرية بالمحافظات المصرية وهي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تراعي الاعتبارات البيئية والتحول الرقمي.

وفيما يتعلق بتمويل المناخ، شدد رائد المناخ على ضرورة تقليل الاعتماد على الديون التي أثقلت كاهل الدول النامية بمزيد من الاعباء الاقتصادية في ظل أن العالم اليوم يواجه ما يسمى بالموجة الرابعة للديون خاصة في إفريقيا، على الرغم من أن افريقيا الأقل اسهاما في الانبعاثات الضارة الا أنها الاكثر تضررا من تبعات التغير المناخي التي أدت الى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي بافريقيا.

وفي السياق ذاته، اوضح محيي الدين ضرورة توفير التكنولوجيا اللازمة لدعم العمل المناخي بافريقيا، كما أشار محيي الدين الى التقرير الصادر عن المركز العالمي للتكيف حيث أعلن التقرير انفاق 11.4 مليار دولار لاجراءات التكيف ولا تتعدى مشاركة القطاع الخاص منها سوى 3%.

وخلال المحاضرة، شدد رائد المناخ على ضرورة مضاعفة التمويل، مشيرا إلى تعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير 100 مليار دولار سنويا لدعم المناخي بالدول النامية حيث التزمت فقط سبع دول من أصل 23 بحصتها من التعهد، مثل اليابان والسويد وفرنسا والمانيا.

كما أشاد محيي الدين بالسياسات التمويلية الميسرة والفعالة التي تتبناها الوكالة الدولية للتنمية مع الاخذ في الاعتبار ان التمويل المناخي غير كافي وغير عادل وغير كفء.