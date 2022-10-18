شكرا لقرائتكم خبر عن محطة معالجة فيشا سليم بالغربية تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مهندس حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، حصول محطة معالجة الصرف الصحي بفيشا سليم مركز طنطا على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSMوذلك بعد اجتياز الإختبارات اللازمة لإعتماد الشهادة في أقسام التشغيل والصيانة، السلامة والصحة المهنية، المعمل، والموارد البشرية.

وأوضح أن محطة معالجة صرف صحي فيشا سليم دخلت الخدمة منذ عام 2006 لخدمة أهالى قرية فيشا سليم، وتعمل بطاقة تصميمية 3000 م3/ يوم، وبطاقة فعلية 1300م٣/ يوم وتبلغ مساحتها 11249 م٢.

وقال المهندس عمرو عادل صالح مدير عام الإدارة العامة الفنية المستدامة TSM بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم تسليم شهادات الإدارة الفنية المستدامة TSM لعدد من المحطات وهى (محطة مياه المرشحة الجلاء بطنطا - محطة معالجة الشهيدى بالمحلة الكبري - محطة معالجة الريانية بقطور- محطة معالجة شنراق بالسنطة- محطة معالجة برما بفرع طنطا).

وأضاف، أن الشركة تواصل تأهيل محطاتها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، والإهتمام بتطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة فى إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.