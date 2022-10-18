شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 18-10-2022 أمام الجنيه فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 18-10-2022، بالبنوك المصرية، مسجلاً في البنك الأهلي المصري سعر 5.03 جنيه للشراء، و5.40 جنيه للبيع، بينما سجل فى بنك الإسكندرية 4.98 جنيه للشراء، و5.41 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى5.03 جنيه للشراء. سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى5.03 جنيه للشراء.

5.40 جنيه للبيع.





سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجى5.03 جنيه للشراء.

5.41 جنيه للبيع.





سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية4.98 جنيه للشراء.

5.41 جنيه للبيع.





سعر الريال القطرى فى بنك مصر5.03 جنيه للشراء.

5.40 جنيه للبيع.





سعر الريال القطرى فى بنك بلوم5.36 جنيه للشراء.

5.41 جنيه للبيع.





سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى5 جنيه للشراء.

5.41 جنيه للبيع.





سعر الريال القطرى فى بنك الإمارات دبى الوطنى5.30 جنيه للشراء.

5.40 جنيه للبيع.





سعر الريال القطرى فى بنك كريدى أجريكول4.98 جنيه للشراء.

5.34 جنيه للبيع.