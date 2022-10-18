شكرا لقرائتكم خبر عن على 60 شهر وبدون مقدم.. تعرف على خدمة التقسيط بفروع "وى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الشركة المصرية للاتصالات WE ، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، اتفاقية تعاون مع شركة "ڤاليو"، المنصة المتخصصة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإتاحة خدمة تقسيط المنتجات للعملاء بفروع "وي"، وقع الاتفاقية محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات، ووليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة "ڤاليو".

وبموجب هذه الاتفاقية تقوم المصرية للاتصالات بإتاحة خدمة التقسيط للمنتجات التي تقدمها في منافذ البيع الخاصة بها والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لمدة تصل إلى 60 شهرًا بدون مقدم، وذلك بما يؤكد حرص المصرية للاتصالات على تحقيق أعلى مستوى من رضا العملاء وتلبية احتياجاتهم المتطورة وتسهيل حصولهم على المنتجات والسلع المتاحة بفروعها.

وقال محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات "توقيع هذه الاتفاقية مع شركة "ڤاليو" لإتاحة خدمة تقسيط المنتجات بمنافذ البيع الخاصة بالشركة" مضيفًا أن "مثل هذه الاتفاقية ستتيح لعملاء الشركة الحصول على احتياجاتهم المختلفة من المنتجات التي توفرها وي بشكل أسهل"

وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة "ڤاليو": "إن الشراكة مع شركة الاتصالات الرئيسية في السوق المصري ذات قاعدة العملاء المتنامية باستمرار ستتيح لشركة «ڤاليو» التوسع في تقديم خدماتها لعدد أكبر من العملاء." وقال: "ستضيف «ڤاليو» من خلالها شريك هام جداً لشبكة تجارها بالإضافة إلى إتاحة حلول شراء الآن ودفع لاحقًا مبتكرة لقاعدة عملاء «WE» وتعد هذه الشراكات جزءًا لا يتجزأ من رؤيتنا لتقديم أفضل الحلول المالية دائمًا لأكبر قاعدة من العملاء حيث سنظل ملتزمين بتعزيز أنماط حياتهم".