شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الطباعة: المؤتمر الاقتصادى يظهر حرص الحكومة على حل مشكلات الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد جابر وكيل المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة لفتح باب الحوار أمام القطاع الصناعي خلال المؤتمر الاقتصادى المرتقب من أجل الوصول إلى مقترحات تنهض بالصناعات المختلفة خاصة الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزة نسبية وتحقق قيمة محلية مضافة كبيرة بنسب تتجاوز 60%

وأشار في تصريحات خاصة إلي أن المؤتمر الاقتصادي الكبير يؤكد عزم الدولة على حل مشكلات القطاع الصناعي، في ظل رؤية للنهوض بصادرات مصر وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار، حيث يعتبر نهوض الصناعة الانطلاقة الأكبر إلي تنمية الصادرات المصرية.

وشدد على أن هناك عدة مقترحات للنهوض بحركة التصدير منها ضرورة صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يوما من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة المصانع، وتشجيع الاستثمار الذي يهدف إلي خلق قيمة مضافة وتشجيع الصناعة الوطنية في قطاع الطباعة والتغليف والورق والكرتون، لأنها قطاعات لها انعكاسات مباشرة وإيجابية على قطاعات أخرى

وأكد أن هيئات الدولة المختلفة المنوطة بخدمة الصناعة الوطنية وكذلك التصدير تحتاج إلي مزيد من التسهيل على المصنعين والحد من البيروقراطية من أجل خلق أنسياب في حركة البضائع والمنتجات المصدرة، مشيدا بالمؤتمر الاقتصادى المرتقب 23 أكتوبر الجارى وأنه سيكون فرصة لعرض التحديات ومناقشة إيجاب حلول لها.