شكرا لقرائتكم خبر عن 53% نموا فى أرباح شركات المقاولات العامة وشركات التشييد والتعمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تحقيق القابضة مستقلة والشركات التابعة ،سواء شركات المقاولات العامة أو الإسكان والتجارة والكهرباء والتصميمات نموا في الأرباح ،بلغ 53% خلال العام المالى الماضى ،مقارنة بالعام المالى 2020-2021 وذلك بحسب المؤشرات المبدئية قبل مراجعتها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات ؛لاعتماد ميزانيات الشركات التابعة

أوضحت البيانات أن القابضة برئاسة المهندس هشام أبو العطا ،وشركاتها التابعة نجحت في تجاوز الآثار الاقتصادية لكورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ،حيث حققت نحو 2.9 مليار جنيه أرباحا ،مقارنة ب 1.9 مليار جنيه العام المالى السابق بحسب المؤشرات المبدئية.

أشارت إنه تم تحقيق نسبة نمو بلغت 16% في الإيرادات ،حيث حققت 17.8 مليار جنيه بحسب المؤشرات المبدئية ، مقابل تحقيق 15.3 مليار جنيه العام المالى 2020-2021 .

وأظهرت المؤشرات أن أعلى المؤشرات تحققت في الشركة القابضة نفسها بمعدل نمو 384% ،تليها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة نمو 180%.