شكرا لقرائتكم خبر عن "أبناء الشهداء وطلاب المدارس".. تعرف على الفئات التى يحق زيارة متحف الحضارة مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار العمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى مختلف فئات المجتمع، وضعت هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية استثناءات لمجموعة من الفئات يمكنها زيارة المتحف مجانًا.

والفئات المُعفاة أو المستثناة من دفع ثمن تذاكر الزيارة هي:

• المصريون فوق 60 سنة.

• الأطفال تحت سن 6 سنوات.

• أبناء الشهداء و مصابى الحروب.

• المحاربين القدماء.

• أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين.

• أعضاء نقابة المرشدين السياحيين.

• جمعيات دار الأيتام بخطاب مسبق.

• طلاب المدارس الحكومية ابتدائي وإعدادي بخطاب مسبق.

• ذوي الاحتياجات الخاصة المصريين و يرافقه واحد مصري.

• طلبة كلا من كلية الأثار، السياحة قسم إرشاد سياحي، الأداب قسم تاريخ - حضارى - أثار، الهندسة قسم عمارة، الفنون الجميلة - التربية الفنية - تثقيفي الفنون التطبيقية تصميم داخلي، طلبة ماجستير التراث، إدارة المواقع التراثية علوم المتاحف.

مع العلم أنه لا تسري الإعفاءات خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة والسبت وذلك نظرًا للأقبال الشديد خلال تلك الأيام ومنعًا للتكدس وللمساعدة في حسن سير وتنظيم الزيارات.

وعن مواعيد الزيارة فمن السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحا حتي 5 مساءا، أما الجمعة من الساعة 9 صباحا حتي 5 مساءا ومن الساعة 6 مساءا حتي 9 مساءا، مع العلم أن آخر حجز للتذكرة يكون الساعة 4 مساءا.

الجدير بالذكر أن سعر تذكرة زيارة المتحف 60 جنيه للمصريين، و30 جنيه للطالب المصري، وبالنسبة لغير المصريين فهي 200 جنيه للزائر الأجنبي و100 جنيه للطالب الأجنبي.