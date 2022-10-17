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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المنتدى الخليجي لرواد الأعمال ينطلق اليوم في الرياض في نسخته الثالثة، بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ومشاركة كثير من رواد الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي ويستهدف المنتدى رواد الأعمال الخليجيين والجهات الداعمة لريادة الأعمال، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والجهات التمويلية في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التوسع خليجيا. وتسعى النسخة الثالثة من المنتدى إلى تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التعمق في أنشطتهم التجارية، والوصول إلى الفرص الاستثمارية والاستفادة من التجارب الريادية الخليجية الناجحة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين القائمين على تطوير القطاع ومناقشة تحدياته، والتعرف على الفرص التمويلية المتاحة والبدائل، وأنسب الحلول لمواجهة التحديات وتشجيع الابتكار لتعزيز النمو الاقتصادي. وتسعى النسخة الثالثة من المنتدى إلى تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التعمق في أنشطتهم التجارية، والوصول إلى الفرص الاستثمارية والاستفادة من التجارب الريادية الخليجية الناجحة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين القائمين على تطوير القطاع ومناقشة تحدياته، والتعرف على الفرص التمويلية المتاحة والبدائل، وأنسب الحلول لمواجهة التحديات وتشجيع الابتكار لتعزيز النمو الاقتصادي.

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