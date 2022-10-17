مكتب مكافحة

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وناقش الاجتماع مجريات تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج بوليمرات فائقة الامتصاص ذات منشأ أو المصدرة من الصين - اليابان - بلجيكا - سنغافورة- كوريا - فرنسا، كما أجيب عن جميع الاستفسارات التي قدمها وفد سفارة اليابان.وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين اليابان ومجلس التعاون في مجال الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
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