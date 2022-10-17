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مكتب مكافحة

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- بواسطة أيمن الوشواش - مكتب مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون، عقد في مقر الأمانة بالرياض اجتماعا مع السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيو أي، والسكرتير الثاني للقسم الاقتصادي ميشو هيروكاز، برئاسة المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية فيصل بن عبدالله المهيدب.

وناقش الاجتماع مجريات تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج بوليمرات فائقة الامتصاص ذات منشأ أو المصدرة من الصين - اليابان - بلجيكا - سنغافورة- كوريا - فرنسا، كما أجيب عن جميع الاستفسارات التي قدمها وفد سفارة اليابان.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين اليابان ومجلس التعاون في مجال الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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