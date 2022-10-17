شكرا لقرائتكم خبر عن هبة السويدى: المؤتمر الاقتصادي خارطة طريق اقتصادية لمواجهة التحديات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت د.هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة اهل مصر للتنمية، إن أهمية انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمثل فى وضع خارطة طريق اقتصادية تجعل الدولة قادرة على اجتياز العقبات والتحديات التي تواجهها، من خلال ما سيتناوله المؤتمر من موضوعات وقضايا سيطرحها المشاركين فى المؤتمر الذي سيضم عددا كبيرا من رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء والمتخصصين، فى مناقشات جادة مع الحكومة.

وأضافت السويدي، أن المؤتمر سيقدم حلولا عملية للمشكلات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، وخاصة القضايا المتعلقة بالتضخم، وتقديم المزيد من حوافز الاستثمار، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، والعمل على تعميق الصناعة المصرية، والنهوض بالصادرات المصرية وتقليل فاتورة الاستيراد.

واشارت رئيس مجلس أمناء مؤسسة اهل مصر للتنمية، أن المؤتمر ينعقد فى توقيت بالغ الأهمية بالنسبة لمصر وشعبها والذي تزداد فيه حدة الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، والتى انعكست على الداخل المصرى بقوة فى انخفاض قيمة الجنيه وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار، وهو ما يستوجب مناقشة أفكار جديدة.

وأوضحت السويدى، أن المؤتمر الاقتصادي يفتح الباب لمناقشة أفكار جديدة، من جانب المشاركين من الخبرات الحكومية والاقتصادية والسياسية والعلمية بجانب المستثمرين ورجال الأعمال، وأشادت السويدى بجهود الحكومة فى الاعداد الجيد لهذا المؤتمر الذي سيستمر 3 أيام والقضايا التى ستناقشها جلساته في الأيام الثلاثة مما يجعل مخرجاته رؤية اقتصادية قابلة للتنفيذ خلال السنوات المقبلة.